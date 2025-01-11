«Жизнь тяжелая. Выдержать непросто»: что на самом деле сгубило Добровольскую

В ближайшем окружении актрисы искренне верили, что Добровольская вернется на сцену, но чуда не произошло.

Внезапная смерть народной артистки России Евгении Добровольской стала шоком для ее коллег и друзей. Лишь самые близкие люди знаменитости знали, что именно в последние месяцы ей приходилось преодолевать.

В декабре Добровольскую госпитализировали в центр паллиативной помощи. В хосписе народную артистку навещали только дети и бывший супруг, режиссер Дмитрий Мананников: Евгения никого не хотела видеть, понимая, что умирает.

Одной из немногих, кто постоянно был на связи с Добровольской и ее близкими, была актриса сериала «Глухарь» Виктория Тарасова. По словам звезды, почти все артисты театра ждали добрых вестей и до последнего верили, что удача улыбнется Евгении. Но чуда не произошло.

«Я знала, что она болеет. Но все надеялись, что она справится с болезнью, преодолеет, вновь вернется на съемочную площадку, в театр, к любимым зрителям»,— призналась звезда «ментовских» сериалов в беседе с МК.

По мнению Тарасовой, Добровольская могла бы спастись, если бы не постоянный стресс. Сложный график гастролей, нервные потрясения на кастингах очень подрывают здоровье звезд. Напряженные многочасовые съемки, уверена актриса, могли подорвать и без того хрупкий организм всеми любимой актрисы.

«Жизнь у нас, артистов, конечно, тяжелая: и нервы, и силы, и переезды. Такой график выдержать очень непросто. У меня, например, с 26 декабря еще не было выходных», — пояснила Тарасова.

Актриса Евгения Добровольская родилась 13 июля 1963 года в Москве. С самого детства знаменитость питала к театру особую страсть. На протяжении 34 лет народная артистка России служила в МХТ имени Чехова, а главными наставниками называла народных артистов СССР Олега Ефремова и Олега Табакова.

Добровольская трижды была замужем. От первого супруга, актера Вячеслава Баранова, актриса родила сына Степана, в браке со вторым мужем, Михаилом Ефремовым на свет появился сын Николай. В третьих официальных отношениях Добровольская родила дочь Анастасию. Роман с Ярославом Бойко подарил Добровольской сына Яна.

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