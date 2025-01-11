«Похудела настолько, что остались только глаза»: как выглядела перед смертью Добровольская

Коллеги из МХТ имени Чехова в конце декабря приехали навестить актрису.

Народная артистка РФ Евгения Добровольская очень похудела в последние месяцы жизни, однако до последнего боролась с болезнью. Об этом в разговоре с KP.RU рассказали ее коллеги из МХТ имени Чехова, которые в последний раз видели актрису 26 декабря, в день ее рождения.

В этот день они вместе пели любимые песни Добровольской и веселились.

«Женя была счастлива. Она исхудала настолько, что на лице — только огромные голубые глаза, которые улыбались»;

«В ней до последнего было абсолютное желание жить, несмотря ни на что», — вспоминают они.

Актеры отметили, что Добровольская боролась за жизнь и была окружена любовью близких, детей и коллег. Ее часто навещали взрослые сыновья — Николай, Ян и Степан. За мамой ухаживала также 15-летняя дочь Анастасия.

Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. В последние годы она боролась с тяжелой формой онкологии. К сожалению, болезнь была обнаружена слишком поздно — недуг дал метастазы в разные органы.

Артистке помогал финансово родной театр — руководство МХТ имени Чехова оплачивало дорогостоящее лечение. Еще летом она играла в спектакле «Космос», и никто из зрителей не догадывался, что Добровольская борется со страшной болезнью. Однако в начале зимы ее состояние резко ухудшилось.

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