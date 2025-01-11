Три жителя Брянской области ранены при обстреле ВСУ из РСЗО
Богомаз: ВСУ ударили из РСЗО по селу Новые Юрковичи, трое пострадали
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В результате атаки на село Новые Юрковичи значительно разрушено административное здание.
Три жители села Новые Юрковичи в Брянской области получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские боевики нанесли по населенному пункту террористический удар с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО). Раненные во время этой атаки граждане доставлены в больницу и получают необходимую помощь.
Также Богомаз сообщил о значительном разрушении административного здания в результате удара ВСУ.
Ранее в этот день беспилотники украинских боевиков атаковали два жилых дома в Котовске Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, частично разрушены здания.
В городе был объявлен режим ЧС, для жителей поврежденных квартир организовали пункт временного размещения в школе на улице 9-й Пятилетки.
По факту случившегося Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. Сотрудники ведомства намерены установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к совершению преступления.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины за сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам Белгородской области, три человека пострадали.
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