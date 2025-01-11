Три жителя Брянской области ранены при обстреле ВСУ из РСЗО

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Богомаз: ВСУ ударили из РСЗО по селу Новые Юрковичи, трое пострадали

Три жителя Брянской области ранены при обстреле ВСУ из РСЗО

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате атаки на село Новые Юрковичи значительно разрушено административное здание.

Три жители села Новые Юрковичи в Брянской области получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики нанесли по населенному пункту террористический удар с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО). Раненные во время этой атаки граждане доставлены в больницу и получают необходимую помощь.

Также Богомаз сообщил о значительном разрушении административного здания в результате удара ВСУ.

Ранее в этот день беспилотники украинских боевиков атаковали два жилых дома в Котовске Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, частично разрушены здания.

В городе был объявлен режим ЧС, для жителей поврежденных квартир организовали пункт временного размещения в школе на улице 9-й Пятилетки.

По факту случившегося Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. Сотрудники ведомства намерены установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины за сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам Белгородской области, три человека пострадали.

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
Виражи американских горок: что принесет 2025 год всем знакам зодиака

Последние новости

23:40
В Сочи произошло второе за день землетрясение
23:23
В Белгородской области пять зебр сгорели в зоопарке
23:06
Упал в ледник и пропал без вести: останки альпиниста найдены спустя 57 лет
22:50
Три жителя Брянской области ранены при обстреле ВСУ из РСЗО
22:33
По Дону разлился растворитель краски для судов
22:16
«Евгения — не моя мама»: Никите Ефремову соболезнуют из-за смерти Добровольской

Сейчас читают

«Евгения — не моя мама»: Никите Ефремову соболезнуют из-за смерти Добровольской
В Монголии протестующие перекрыли движение по главному проспекту в Улан-Баторе
Вирус шизофрении? Безумная история семьи, где 6 из 12 детей потеряли рассудок
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год