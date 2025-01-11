Три жителя Брянской области ранены при обстреле ВСУ из РСЗО

В результате атаки на село Новые Юрковичи значительно разрушено административное здание.

Три жители села Новые Юрковичи в Брянской области получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики нанесли по населенному пункту террористический удар с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО). Раненные во время этой атаки граждане доставлены в больницу и получают необходимую помощь.

Также Богомаз сообщил о значительном разрушении административного здания в результате удара ВСУ.

Ранее в этот день беспилотники украинских боевиков атаковали два жилых дома в Котовске Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, частично разрушены здания.

В городе был объявлен режим ЧС, для жителей поврежденных квартир организовали пункт временного размещения в школе на улице 9-й Пятилетки.

По факту случившегося Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. Сотрудники ведомства намерены установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины за сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам Белгородской области, три человека пострадали.