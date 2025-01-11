ВСУ за сутки атаковали 17 населенных пунктов Белгородской области

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

В результате обстрелов три мирных жителя получили ранения.

ВСУ нанесли удары по 17 населенным пунктам Белгородской области

Фото: © РИА Новости/ Таисия Лисковец

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боевики Вооруженных сил Украины за сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам Белгородской области, три человека пострадали. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов. Зафиксировано 17 ударов с использованием беспилотников, выпущено 44 снаряда.

По словам главы региона, населенные пункты Майский, Дубовое, Репное, Малиновка, Полиотдельский, Севрюково, Ясные Зори, Черемошное были атакованы с помощью десяти БПЛА, из которых семь сбила система ПВО.

В Волоконовском районе подверглись обстрелу два населенных пункта с применением трех боеприпасов и одного дрона. Над Валуйским и Белогородом системой ПВО сбиты два БПЛА. В Гайворонском районе украинские боевики атаковали четыре населенных пункта 17 снарядами.

В результате обстрелов ВСУ три человека получили ранения.

«В результате вражеских атак дронов ранены три мирных жителя, один из которых — боец самообороны», — написал Гладков.

Двое пострадавших с травмами средней тяжести были доставлены в городскую больницу № 2. Третий после оказания медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно.

Также в результате атаки повреждены пять частных домов, надворная постройка, легковой автомобиль и автобус.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на жилые дома в Котовске выросло до 7.

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
Виражи американских горок: что принесет 2025 год всем знакам зодиака

Последние новости

13:07
«Надень нижнее белье, прошу»: Шура озаботился мужским здоровьем SHAMAN
12:59
Сергей Собянин рассказал о развитии ветеринарной сети Москвы
12:50
Российская армия освободила населенный пункт Шевченко в ДНР
12:29
ВСУ за сутки атаковали 17 населенных пунктов Белгородской области
12:14
Умер основатель хоккейной команды «Сталкер» Алексей Зайцев
11:56
Молодые горы растут: по Сочи прошлась серия землетрясений

Сейчас читают

«Плакал Голливуд»: Люся Чеботина уверена, что предсказала пожары в Лос-Анджелесе
«Имеют право на обязательную долю»: кому достанется имущество Добровольской
Южная группировка войск прикрыла от БПЛА зенитно-ракетные комплексы. Лучшее видео из зоны СВО
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год