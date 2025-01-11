В Белгородской области пять зебр сгорели в зоопарке

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

По предварительным данным, огонь распространился на площади 60 квадратных метров из-за проблем с электрикой.

при пожаре погибли зебры

Фото: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official

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В хуторе Чумаки, что в Белгородской области, погибли пять зебр, подопечных Староосколького зоопарка. Причиной несчастья стал пожар — загорелось тентованное помещение, в котором находились животные. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Первоначально заявлялось о шести погибших зебрах. Позже исполняющий обязанности главы администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов опубликовал в своем канале уточненную информацию. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров, с ним боролись полтора десятка специалистов МЧС на трех единицах техники. Пожар полностью ликвидирован.

Точные причины происшествия еще не установлены. Фото: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official

Дознаватели устанавливают причину возгорания. Как отмечают журналисты ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предварительной версией названа неисправность электрооборудования. Прокуратура Белгородской области начала проверку, чтобы оценить соблюдение сотрудниками зоопарка требований законодательства о пожарной безопасности и охране животного мира.

Тем временем в американском штате Калифорния уже несколько дней бушуют лесные пожары. Масштабы разрушений — катастрофические, как и материальный ущерб, гибнут и пропадают без вести люди. Ранее 5-tv.ru писал об огненном торнадо, обрушившемся на штат в разгар трагедии.

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