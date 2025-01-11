Огненный торнадо обрушился на Калифорнию
Охватившая штат стихия унесла жизни как минимум 11 человек и разрушила более десяти тысяч строений.
Фото, видео: Reuters/Daniel Cole; 5-tv.ru
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Огненный торнадо обрушился на Калифорнию, где уже несколько дней бушуют масштабные пожары. Об этом пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что охватившая округ Лос-Анджелес огненная стихия унесла жизни как минимум 11 человек и разрушила более десяти тысяч строений.
Сейчас в Калифорнии насчитывается шесть крупных очагов пожара, самый масштабный из которых — в элитном районе Палисейдс на побережье Лос-Анджелеса. Пожарные не справляются с огнем, а власти предупреждают о возможных новых жертвах.
Накануне сообщалось, что в Калифорнии, охваченной самыми разрушительными в истории штата пожарами, пока не удалось локализовать ни одного очага. По данным спасательной службы, пламя уничтожило свыше 11 тысяч гектаров в округе Лос-Анджелес и продолжает стремительно захватывать новые территории. Из-за сильного ветра временно приостановлена работа пожарной авиации, а на земле спасателям не хватает воды для тушения.
Граждане обвиняют правительство штата в том, что оно за десять лет так и не построило гидроинфраструктуру, на которую было выделено 7,5 миллиарда долларов. При этом на компенсации от страховщиков погорельцам, похоже, рассчитывать не приходится. Незадолго до трагедии 1600 полисов в сгоревшем районе Палисейдс были отклонены страховой компанией. В прошлом году страховку потеряли 72000 домов и квартир в Калифорнии.
Из-за того, что климатические катастрофы происходят чаще, страховая отрасль сталкивается с невыгодными для себя расчетами и растущими затратами. В Калифорнии наблюдается резкий рост непродлений и увеличение страховых взносов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые накануне размещали в своем калифорнийском доме бежавших от пожара друзей, сегодня сами оказались на грани эвакуации.
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