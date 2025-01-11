В Сочи произошло второе за день землетрясение

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В Сочи произошло новое землетрясение

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

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В Сочи зафиксировано второе за день землетрясение. Местные жители в социальных сетях рассказывают о его отголосках в разных районах города. Утром, около 11 часов, люди проснулись от тряски и звона посуды в шкафах. Представители МЧС Кубани заявляли о толчках магнитудой 3,5.

Местом приблизительного очага названы горные участки в направлении Лазаревского района, в десяти километрах от микрорайона Быхта. В экстренные службы люди не обращались, данных о разрушениях и пострадавших не поступали.

Примерно в восемь часов вечера было зафиксировано второе землетрясение. Горожане сообщали, что новые толчки были мощнее, и их ощущения подтвердили в пресс-службе МЧС. Магнитуду оценили в 3,9 по шкале Рихтера. По предварительным данным, обошлось без нарушений инфраструктуры и жертв среди населения. По оценкам экспертов, очаг землетрясения находился на глубине пять километров.

Ранее 5-tv.ru писал о разрушительном землетрясении на территории Тибетского автономного района (ТАР), на границе Китая с Непалом, после которого специалисты зафиксировали более 500 афтершоков.

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