В Сочи произошло второе за день землетрясение

В Сочи зафиксировано второе за день землетрясение. Местные жители в социальных сетях рассказывают о его отголосках в разных районах города. Утром, около 11 часов, люди проснулись от тряски и звона посуды в шкафах. Представители МЧС Кубани заявляли о толчках магнитудой 3,5.

Местом приблизительного очага названы горные участки в направлении Лазаревского района, в десяти километрах от микрорайона Быхта. В экстренные службы люди не обращались, данных о разрушениях и пострадавших не поступали.

Примерно в восемь часов вечера было зафиксировано второе землетрясение. Горожане сообщали, что новые толчки были мощнее, и их ощущения подтвердили в пресс-службе МЧС. Магнитуду оценили в 3,9 по шкале Рихтера. По предварительным данным, обошлось без нарушений инфраструктуры и жертв среди населения. По оценкам экспертов, очаг землетрясения находился на глубине пять километров.

Ранее 5-tv.ru писал о разрушительном землетрясении на территории Тибетского автономного района (ТАР), на границе Китая с Непалом, после которого специалисты зафиксировали более 500 афтершоков.