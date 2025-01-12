Завтрак чемпиона: что добавить в овсянку, чтобы она стала вкуснее и полезнее

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Первый прием пищи обязательно должен радовать ваши рецепторы и заряжать на весь день!

Что добавить в овсянку, чтобы она стала главным суперфудом на ваше столе

Фото: www.globallookpress.com/digifoodstock.com

Овсяная каша — это не только полезный, но и вкусный завтрак. Она содержит витамины группы B, E, а также минералы, такие как железо, цинк, магний и другие. Эти элементы необходимы для поддержания нормального обмена веществ и работы нервной системы. Вы можете сделать свой завтрак из овсянки еще более полезным и вкусным, добавив в него простые и доступные продукты.

Ягоды

Черника, малина, клубника — выбирайте то, что вам нравится! Ягоды, как отмечает портал «Доктор Питер», помогают желудочно-кишечному тракту лучше работать, сохраняют красоту и молодость кожи, контролируют аппетит и просто улучшают вкус каши. Зимой разнообразить овсяную кашу ягодами тоже возможно — просто купите замороженную.

Гранат

Зерна граната — это довольно необычная добавка в кашу. В нем содержится клетчатка, антиоксиданты, калий и витамин С. Некоторые исследования подтверждают, что гранат — один из самых полезных продуктов на планете.

Семена чиа

В семенах чиа содержатся марганец, железо, медь, клетчатка и омега-3. Этот продукт способствует уменьшению системного воспаления в организме, снижению кровяного давления, поддержанию фигуры и улучшению здоровья пищеварительной системы.

Фисташки

Многие привыкли считать фисташки просто закуской, но они содержат множество полезных веществ. В каждом маленьком зеленом орешке содержится калий, фосфор, магний, кальций, витамины А, С, К, Е и группы В. Фисташки также обогащают овсянку белком, который так важен для организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому категорически противопоказана овсянка.

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