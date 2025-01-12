Для установления мира: Швейцария заявила о готовности провести переговоры Путина и Трампа на своей территории

Президент РФ и избранный глава США прежде говорили о желании встретиться.

Швейцария готова провести у себя переговоры президента России Владимира Путина и избранного лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросу об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил руководитель службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и Соединенные Штаты регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира», — приводит слова дипломата газета Le Temps.

Прежде официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин не планировал встречаться с Трампом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Однако президент России в ходе «Итогов 2024 года» говорил о готовности встретиться с избранным лидером США, если тот не будет против. Путин также заявлял, что ему «будет о чем поговорить» с Трампом.

Сам Трамп недавно заявлял о подготовке к проведению встречи с Путиным. Для встречи еще следует определить формат. При этом следующий хозяин Белого дома подчеркнул необходимость «покончить с этим конфликтом» на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что новые санкции против России оставят будущему президенту США выжженную землю.