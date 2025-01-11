МИД: новые санкции против России оставят будущему президенту США выжженную землю

Решение США о введении нового пакета санкций против энергетического сектора России не останется без внимания. О том, что американские действия будут иметь значение в конструировании внешней экономки России, напомнили в МИД РФ.

«Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Цель санкций американского президента Джо Байдена, как убеждены в МИД РФ, — усложнение взаимодействия с Россией в экономическом сегменте, что негативно сказывается на благосостоянии американских граждан, союзников США из Европы, а также избранного президента Дональда Трампа.

Однако, невзирая на санкции со стороны США, Россия не собирается приостанавливать масштабные нефтегазовые проекты, импортозамещение и строительство атомных электростанций в других странах. Москва по-прежнему является одним из основных надежных представителей на всемирном рынке энергетики. Столица России не поддается попыткам США вести экономическую «гибридную войну» против нее.

Напомним, что США в очередной раз расширили санкции против РФ, новые ограничения направлены, прежде всего, на энергетический сектор. Среди тех, кто попал в перечень — «Газпром нефть» и ее председатель Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», а также представитель «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

В данный список также внесли СПГ заводы «Газпрома» и «НОВАТЭКа» на Балтике.

Ограничения производства, продаж и экспорта против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» ввела и Великобритания.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сообщила «Известиям», что действующий президент США подобными мерами «не оставит след в истории», а лишь «наследит» перед окончанием выборного срока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США изменили политику санкций против России.