В Венгрии указали на проблемы для ЕС из-за новых санкций США против России

Ограничения могут спровоцировать нехватку нефти на европейском рынке.

Новый пакет санкций США против России может негативно отразиться на стоимости топлива в европейских странах. Об этом в социальных сетях заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Этот пакет снова создает для Центральной Европы вызовы. Санкции <…> могут привести к серьезному повышению цен на топливо», — подчеркнул дипломат.

Сийярто отметил, что ограничения против одной только «Нефтяной индустрии Сербии» могут спровоцировать нехватку нефти на европейском рынке. Поэтому власти Венгрии планируют переговоры о минимизации влияния американских санкций на цены.

Ранее власти США в очередной раз увеличили пакет санкций против России. Теперь под ограничения попали «Газпром нефть» и ее глава Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и 100 танкеров РФ.

В данный список также внесли СПГ заводы «Газпрома» и «НОВАТЭКа» на Балтике. Ограничения производства, продаж и экспорта против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» ввела и Великобритания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США пригрозили вводить санкции против любого, кто работает с энергосектором РФ.