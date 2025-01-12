США пригрозили вводить санкции против любого, кто работает с энергосектором РФ

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Вашингтон всеми способами пытается ослабить экономику нашей страны, но достичь своей цели, как бы ни старался, не сможет.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christian Ohde; 5-tv.ru

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С января 2025 года БРИКС успел расшириться. К объединению присоединялась Индонезия — крупнейшая страна Юго-Восточной Азии с населением в полмиллиарда человек. С ней велись долгие переговоры, но Джакарта медлила, пока у власти был Джоко Видодо, более прозападный лидер. Его даже внешне сравнивали с Бараком Обамой.

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Теперь в Индонезии новый президент — генерал Прабово Субианто, бывший министр обороны. Страна ту же провела совместные учения с Россией и Китаем и вступила в БРИКС. Отмечу, что при этом Джакарта рассчитывает сохранить и хорошие отношения с Западом. В БРИКС ведь никого не заставляют выбирать: вы с нами или против нас.

Уходящая администрация Байдена дембельским аккордом ввела новый пакет санкций, на сей раз против российской энергетики. Есть конкретные ограничения, например, против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Но есть еще и отдельная бумажка на два абзаца, где указано, что каждый, кто будет работать с российской энергетикой, может быть подвержен санкциям.

Да, звучит жутковато. Но такие же санкции вводились против отдельных секторов IT, финансов, ВПК. И ничего, все как-то работает.

Вашингтону, наверное, кажется, что вот теперь наступает момент истины, потому что экспорт нефти и газа по-прежнему дает нам до трети доходов бюджета. Это много. И если окрика США испугаются покупатели — будет нехорошо. Но, вероятнее всего, что уже не испугаются, раз в 2022 году не испугались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белом доме назвали условие для отмены Дональдом Трампом антироссийских санкций.

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