Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Крыму

В Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,2, о чем сообщает сервис EQAlert, ведущий мониторинг сейсмологической активности.

Местные жители в социальных сетях сообщают о том, что ощутили подземные толчки.

Сейсмическое событие произошло в море на глубине 44,6 километра.

По последним данным, информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее 5-tv.ru сообщал о двух землетрясениях, которые произошли в Сочи за один день.