Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Крыму

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 54 0

В субботу подземные толчки дважды ощущали жителе Сочи.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Крыму

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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В Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,2, о чем сообщает сервис EQAlert, ведущий мониторинг сейсмологической активности.

Местные жители в социальных сетях сообщают о том, что ощутили подземные толчки.

Сейсмическое событие произошло в море на глубине 44,6 километра.

По последним данным, информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее 5-tv.ru сообщал о двух землетрясениях, которые произошли в Сочи за один день.

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