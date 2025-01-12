Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Крыму
В субботу подземные толчки дважды ощущали жителе Сочи.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев
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В Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,2, о чем сообщает сервис EQAlert, ведущий мониторинг сейсмологической активности.
Местные жители в социальных сетях сообщают о том, что ощутили подземные толчки.
Сейсмическое событие произошло в море на глубине 44,6 километра.
По последним данным, информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
Ранее 5-tv.ru сообщал о двух землетрясениях, которые произошли в Сочи за один день.
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