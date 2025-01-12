Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР возросло до 33

Количество пострадавших в результате аварии с автобусом, которая произошла 12 января в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике, увеличилось до 33 человек. Об этом стало известно от регионального управления Министерства внутренних дел.

«В результате аварии 3 пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

В отношении 59-летнего водителя автобуса было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Авария произошла на дороге, соединяющей Донецк, Харцызск и Амвросиевку, в районе Иловайска. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Донецк. По предварительным данным, водитель потерял контроль, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях произошедшей аварии.