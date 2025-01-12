Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР возросло до 29

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 24 0

В результате происшествия погибли три человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате ДТП с рейсовым автобусом в районе города Иловайск в ДНР пострадали 29 человек. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Около 5:30 утра рейсовый автобус, следовавший из Краснодара в Донецк, попал в ДТП в районе Иловайска, прямо на въезде в город. В результате ДТП автобус перевернулся на бок. Три человека, к сожалению, погибли. 29 получили травмы различной степени тяжести», — сообщил журналист.

Всего в автобусе находилось около 40 человек. Следствие сейчас рассматривает несколько причин ДТП, включая невнимательность водителя и неисправность тормозной системы машины.

По данным 5-tv.ru, водитель автобуса не пострадал. Саму машину подняли с бока работающие на месте специалисты. Из автобуса уже извлекли тела погибших.

ДТП произошло утром 12 января в районе города Иловайск в ДНР. Автобус перевернулся на трассе «Иловайск-Донецк». В результате погибли три человека. Изначально сообщалось о 27 пострадавших, теперь их число возросло.

На месте работает следственная группа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведомство назначило необходимые экспертизы, включая техническую. Сотрудники намерены установить обстоятельство, причины и условий, которые привели к трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус влетел в такси с пассажирами на юго-востоке Москвы. Среди пострадавших в ДТП — 12-летний ребенок.

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