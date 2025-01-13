У кого здоровее кишечник — веганов или мясоедов?

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Nature: кишечники веганов и мясоедов схожи по бактериальному составу

у кого здоровее кишечник — веганов или мясоедов

Фото: 5-tv.ru

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Исследования ученых поставили точку в этом вопросе. Какими же оказались результаты?

Отказ от мяса, молочных продуктов и яиц не всегда приводит к улучшению состава кишечного микробиома. К такому выводу пришли специалисты из Королевского колледжа Лондона после проведенных исследований, результаты которых были опубликованы в журнале Nature Microbiology.

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В исследовании приняли участие 656 веганов, у которых были взяты образцы кала для анализа кишечной микробиоты. Эти данные были сравнены с данными о численности различных микроорганизмов в кишечнике у примерно 20 тысяч мясоедов и одной тысячи вегетарианцев.

Исследование показало, что отказ от продуктов животного происхождения не приводит к улучшению бактериального баланса кишечника. Количество и виды «хороших» бактерий у участников с разными типами питания оказались схожими.

Кроме того, было обнаружено, что у веганов, которые употребляют большое количество фабричных снеков и других сильно обработанных продуктов, количество полезных кишечных бактерий снижено. В то же время, включение овощей в рацион мясоедов помогает поддерживать баланс микробиоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили запретить пропаганду веганства среди детей.

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