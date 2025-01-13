Проще и больше: изменились правила оформления налогового вычета

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Изменились правила оформления налогового вычета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Теперь не нужно собирать дополнительные документы и заполнять декларацию.

В России вступили новые правила оформления налогового вычета. Соответствующие поправки уже вступили в силу. Изменения коснулись размеров социальных выплат и порядка их оформления.

Теперь не нужно собирать дополнительные документы и заполнять декларацию. Вся информация уже есть в личном кабинете ФНС, и достаточно просто заполнить там электронное заявление.

А вот денег можно будет вернуть больше, например, за учебу, лечение и покупку медикаментов, а также за занятия спорта. Налоговый вычет на обучение ребенка, который предоставляется отдельно, в этом году повысился до 110 тысяч рублей. Кроме того, в два раза увеличился размер выплат для семей, где воспитывают несколько детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РФ начнут применять прогрессивную шкалу ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Всего установлено пять ставок в зависимости от годового дохода граждан.

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