Что изменится с 1 января 2025 года в России

С 1 января 2025 года в России в силу вступят ряд новых законов. Изменения коснутся сразу нескольких сфер.

В России вырастет минимальный размер оплаты труда

С января 2025 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет с 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц.

При этом региональная планка может отличаться и быть больше. Например, в Москве минимальная зарплата составит около 33 тысяч рублей.

Полис ОСАГО будет действителен в России и Белоруссии

С 1 января 2025 года российский полис ОСАГО начнет действовать на территорию Белоруссии.

Расширение покрытия документа об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств позволит водителям чувствовать себя защищенными во время поездок в соседнюю страну.

В России появится новый праздник

В России выделять отдельную дату для празднования Дня артиста. Ее планируют отмечать 17 января в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.

Теперь вместе с создателем знаменитой актерской системы будут чествовать и других известных артистов.

С января в России вырастут штрафы ГИБДД

С 1 января в России увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения. Теперь за самые частые проступки придется выложить:

Телефон в руках во время вождения — 5 000 рублей;

Вождение или перевозка пассажиров без пристегнутых ремней безопасности — 1 500 рублей;

Превышение скорости от 20 до 40 км/ч — 750 рублей;

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой — 750 рублей;

Выезд на встречную полосу при объезде препятствия — 1500 — 2 250 рублей;

Движение по обочинам — 2 250 рублей;

Выезд на встречную полосу — 7 500 рублей;

Проезд на красный свет: первый раз — 1 500 рублей. Повторное нарушение — 7 500 рублей или лишение прав на полгода;

Вождение в нетрезвом состоянии — 45 000 рублей.

Кроме того, уменьшится скидка за своевременную оплату штрафа. Если раньше предоставлялся дисконт в 50% на первые 20 дней, то теперь будет только 25% за первые 30 дней.

С января 2025 заработает прогрессивная шкала налогообложения

С 1 января в России начнут применять прогрессивную шкалу ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Установлены пять ставок в зависимости от годового дохода граждан:

13% — для доходов до 2,4 миллиона рублей в год;

15% — от 2,4 миллиона и не более 5 миллионов рублей в год;

18% — от 5 миллионов и не более 20 миллионов рублей в год;

20% — от 20 миллионов и не более 50 миллионов рублей в год;

22% — свыше 50 миллионов рублей в год.

Повышенные коэффициенты применяются не ко всему доходу, а лишь к сумме превышения.

Для отдельных видов доходов физических лиц порядок налогообложения с 2025 года также изменили. Например, для дивидендов и процентов по вкладам ставку 15% применят, если доход составит более 2,4 миллиона рублей в год.

В России проиндексируют пенсии

С 2025 года пенсии будут индексировать всем пенсионерам, а не только неработающим. Рост составит 7,3%.

Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом пропущенных индексаций и добавят эту сумму к их текущей пенсии.

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в 2025 году составит 8728,73 рубля, что почти на 600 рублей выше нынешней.

Вырастет налоговый вычет на детей

С января вырастет льгота по НДФЛ, которую государство предоставляет работающим гражданам, которые воспитывают детей.

Теперь 1 400 рублей вернется на первого ребенка; 2 800 рублей — на второго ребенка; 6 000 рублей — на третьего и следующих детей; 12 000 рублей — на ребенка-инвалида.

Кроме того, увеличится и лимит дохода, при котором указанные вычеты применяются, — до 450 тысяч рублей.

Появится налоговый вычет за ГТО и диспансеризацию

С 1 января 2025 года любой желающий сможет также получить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей за сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации.

Чтобы оформить возврат, нужно в течение одного календарного года получить значок о прохождении нормативов любого уровня (золотой, серебряный или бронзовый) и пройти диспансеризацию по месту жительства. Льгота предоставляется только один раз в году и не переносится на следующий.

В России заработает ипотечный стандарт

С января 2025 года все банки должны придерживаться единого ипотечного стандарта. В нем прописаны принципы и условия ипотечного договора с учетом интересов не только кредиторов, но и заемщиков:

Полное разъяснение условий. Банк обязан объяснить заемщику, какие обязательства тот берет на себя, а также напомнить о праве на ипотечные каникулы.

Запрет на первоначальный взнос из «чужих» денег. Покупатель должен самостоятельно накопить нужную сумму, а не брать ее в кредит.

Запрет на скрытую переплату. Застройщикам нельзя договариваться с банками о снижении ипотечной ставки за счет удорожания квартиры.

Обязательное использование эскроу-счета. Все средства заемщика должны быть размещены на эскроу-счетах, которые защищены системой страхования. Переводы на аккредитивы с 1 января 2025 станут невозможны.

Возврат переплаты при досрочном погашении. Если клиент закрыл льготную ипотеку досрочно, банк обязан вернуть часть переплаты.

Ограничение по сумме и сроку кредита. Максимальный размер кредита теперь не должен превышать 80% от стоимости жилья, а срок выплаты — 30 лет.

Изменяется порядок выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

Выплаты по уходу за инвалидами I группы и пожилыми людьми старше 80 лет будут автоматически назначены в виде прибавки к пенсии. Исключение составят только начисления выплат инвалидам с детства I группы.

Трудоспособным гражданам, которые ухаживают за указанными категориями пенсионеров, надбавку выплачивать не будут. Для них период ухода будет учитываться в страховой стаж — 1,8 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) за полный год. Все будет проводиться автоматически, обращаться никуда не нужно.

Если период ухода начался с 1 января 2025 года, ухаживающему нужно подать заявление в Социальный фонд для получения пенсионных баллов. Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от самого подопечного или его родственников.

Вырастут госпошлины за регистрацию права

С 1 января 2025 размер государственной пошлины за регистрацию перехода права собственности увеличится. Ее размер будет зависеть от кадастровой стоимости объекта, а не от указанной в договоре стоимости, как это было ранее.

Если кадастровая стоимость не превышает 20 миллионов рублей, то размер госпошлины составит 4 тысячи рублей.

Также вырастет госпошлина при одновременной постановке на кадастровый учет и регистрацию права. Для физических лиц она подорожает до 6 000 рублей при кадастровой стоимости объекта не более 20 миллионов рублей.

В России подорожают сигареты и вейпы

Цена на пачку сигарет теперь должна быть не менее 135 рублей, а на жидкость для вейпов — 63 рубля за 1 миллилитр или 80 рублей за картридж.

Причем продавец может не повышать тарифы до марта, если продукция произведена или ввезена в страну до конца 2024 года.

С января в Москве подорожает проезд

С Нового года вырастут тарифы на проезд в городском общественном транспорте Москвы и Подмосковья.

Самым выгодным способом оплаты разовой поездки в автобусе, трамвае или подземке уже 4-й год остается биометрия, по ней проезд будет стоить 59 рублей, по «Тройке» — 63.

Билеты на обычные и скоростные пригородные электрички тоже вырастут в цене.