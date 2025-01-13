Владелец танкера «Волгонефть-212» нарушал морское законодательство в 2019 году

Летом 2019 года ООО «Кама Шиппинг», компания-владелец танкера «Волгонефть-212», нарушила морское законодательство при перевозке опасных грузов. Об этом сообщается в материале «Известий». Отмечается, что конструкция судов рассчитана на перевозки по рекам, а потому и не выдержала нагрузки во время морского шторма.

Эксперты в данный момент изучают техническую информацию о танкерах «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», потерпевших крушение в Керченском проливе в прошлом месяце, в том числе данные о прохождении регламентных работ. Обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта предъявили только их капитанам. В ходе расследования будет проведена экспертиза уровня износа корпусов танкеров, и проблемы могут появиться и у судовладельцев.

Что касается вопросов к компании «Кама Шиппинг», в том самом 2019 году Мотовилихинский районный суд Перми оштрафовал ее на 400 тысяч рублей. С 1 мая по 23 июля фирма перевозила опасный груз «без специального разрешения на право <…> перевозки морским транспортом опасных грузов». Лицензия — бессрочная — при этом имеется, Ространснадзор выдал ее в 2016 году.

К «Кама Шиппинг» были предъявлены более 12 арбитражных исков, в основном за неисполнение договорных обязательств. В 2020-м налоговая служба обвиняла компанию в неуплате 15 миллионов рублей в бюджет. На вопросы журналистов «Известий» глава пермского офиса и соучредитель ООО Константин Сельков отвечать отказался, сославшись на запрет следователя.

Крушение танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Последствия ЧП — разлив мазута — устраняют до сих пор. Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты начнут прокладывать дорогу до затонувшего танкера «Волгонефть-239».