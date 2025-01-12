«Нужно пробить дорогу»: Куренков обозначил круг первоочередных задач в Анапе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе произошло 15 декабря. Последствия ЧП устраняют до сих пор.

В ближайшие сутки специалисты начнут прокладывать дорогу до затонувшего танкера «Волгонефть-239», где продолжает вытекать мазут из поврежденной части. О плане действий при ликвидации последствий разлива мазута в Черном море рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков.

На данный момент, он находится в Анапе.

«Перво-наперво, нам надо пробить дорогу к этому судну. Расстояние заметное. Ближайшие сутки мы этим займемся. Буквально сейчас принимается решение, какими силами мы это сделаем и какими возможностями. Если получится, то за этот же срок надо „присыпать“ по кругу это судно, чтобы штормы не угрожали распространению мазута, который находится в этом районе», — подчеркнул Куренков.

Фото, видео: 5-tv.ru

Специалисты предполагают, что причиной разлива мазута стала трещина в корме танкера «Волгонефть 239».

«Нефтяное пятно распространилось на довольно большую площадь, а сам берег усеян мазутом», — передает корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Спасатель Владимир из Санкт-Петербурга рассказал, что накануне его вместе с группой вызвали для усиления работ в Керченском проливе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как работы по минимизации ущерба оценил президент России Владимир Путин.