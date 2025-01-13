В школе Оренбурга выявлено 14 случаев отравления

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

У детей диагностировано заражение норовирусной инфекцией.

Роспотребнадзор расследует массовое отравление учащихся школы в Оренбурге

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Проводится проверка по факту массового отравления учащихся школы № 69 в Оренбурге. Об этом сообщило областное отделение Роспотребнадзора в своем Telegram-канале. По данным на 13 января уже выявлено 14 случаев отравления.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе: лабораторное обследование больных, сотрудников пищеблока. У заболевших и сотрудника пищеблока обнаружен возбудитель норовирусной инфекции. Должностными лицами Управления в ходе санитарно-эпидемиологического обследования отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований», — говорится в заявлении.

В денный момент все сотрудники учреждения, которые имели отношение к приготовлению пищи, отстранены от работы. Проведена заключительная дезинфекция. Расследование инцидента продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае зафиксирована кластерная вспышка оспы обезьян. Источником опасного заболевания стал турист, который путешествовал и проживал в Демократической Республике Конго.

Позднее стало ясно, что вирус мутировал. У четырех жителей КНР также проявились слабые симптомы болезни, среди которых волдыри и высыпания на коже. Установлено, что зараженные ранее взаимодействовали с первым заболевшим.

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