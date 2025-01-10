В Китае зафиксирована кластерная вспышка оспы обезьян

Она не представляет новой угрозы для РФ.

В Китае выявили вспышку активно распространяющегося вируса оспы обезьян. Ученые обнаружили не исследуемый ранее штамм, сообщает Reuters,

Источником опасного заболевания стал турист, который путешествовал и проживал в Демократической Республике Конго.

9 января было объявлено, что вирус мутировал. У четырех жителей КНР также проявились слабые симптомы болезни, среди которых волдыри и высыпания на коже. Установлено, что зараженные ранее взаимодействовали с первым заболевшим.

Власти Китая быстро отреагировали на произошедшее. В стране началась противовирусная профилактика, продолжается отслеживание новых случаев.

Роспотребнадзор сообщает, что обнаруженный в Китае новый штамм не угрожает жителям России — с нашей стране заблаговременно были приняты меры для выявления оспы обезьян.

Обезьянья оспа — инфекционное заболевание, поэтому передается людьми и животными воздушно-капельным путем или при прикосновении к зараженным очагам. Чаще она проходит в нетяжелой форме, если вовремя распознать ее и купировать. Однако в случае задержки в лечении может привести к летальному исходу.

Напомним, что во избежание риска распространения вирусной инфекции на большее количество стран после ее вспышки в ДР Конго, летом прошлого года Всемирной организацией здравоохранения была объявила глобальная чрезвычайная ситуация.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый случай заражения новым штаммом вируса оспы обезьян был выявлен в Великобритании.