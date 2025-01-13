Шура отказался от желания стать отцом

Причиной стала наркозависимость, которую артист все же смог побороть.

Певец Шура всю жизнь хотел стать отцом. Об этом артист сообщил на одном из YouTube-шоу.

Обстоятельства жизни заставили 49-летнего певца в свое время посмотреть иначе на эту мечту. Артист, переживший серьезные испытания, включая зависимость от наркотиков и борьбу с раком, осознал, что быть родителем в его ситуации может быть не самым удачным решением.

«Хотел до того, как онкология не случилась. Я даю себе оценку, что бывший наркоман, бывший онкобольной, прошедший 18 курсов химиотерапии, никакой плод нормальный не произведет», — сказал Шура.

Кроме того, артист откровенно говорит о своих финансовых затруднениях — в условиях стесненных средств ему сложно представить, как он смог бы обеспечить полноценную жизнь для малыша, если не всегда способен обеспечить себя.

В итоге, артист решил, что лучше оставить мечты о детях в прошлом и сосредоточиться на своей карьере и личном благополучии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему всех раздражает новая девушка Павла Дурова.