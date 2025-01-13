Шура отказался от желания стать отцом
Певец Шура отказался от желания стать отцом
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
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Причиной стала наркозависимость, которую артист все же смог побороть.
Певец Шура всю жизнь хотел стать отцом. Об этом артист сообщил на одном из YouTube-шоу.
Обстоятельства жизни заставили 49-летнего певца в свое время посмотреть иначе на эту мечту. Артист, переживший серьезные испытания, включая зависимость от наркотиков и борьбу с раком, осознал, что быть родителем в его ситуации может быть не самым удачным решением.
«Хотел до того, как онкология не случилась. Я даю себе оценку, что бывший наркоман, бывший онкобольной, прошедший 18 курсов химиотерапии, никакой плод нормальный не произведет», — сказал Шура.
Кроме того, артист откровенно говорит о своих финансовых затруднениях — в условиях стесненных средств ему сложно представить, как он смог бы обеспечить полноценную жизнь для малыша, если не всегда способен обеспечить себя.
В итоге, артист решил, что лучше оставить мечты о детях в прошлом и сосредоточиться на своей карьере и личном благополучии.
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