Шура отказался от желания стать отцом

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Певец Шура отказался от желания стать отцом

«Плод нормальный не произведет»: Шура отказался от желания стать отцом

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Причиной стала наркозависимость, которую артист все же смог побороть.

Певец Шура всю жизнь хотел стать отцом. Об этом артист сообщил на одном из YouTube-шоу.

Обстоятельства жизни заставили 49-летнего певца в свое время посмотреть иначе на эту мечту. Артист, переживший серьезные испытания, включая зависимость от наркотиков и борьбу с раком, осознал, что быть родителем в его ситуации может быть не самым удачным решением.

«Хотел до того, как онкология не случилась. Я даю себе оценку, что бывший наркоман, бывший онкобольной, прошедший 18 курсов химиотерапии, никакой плод нормальный не произведет», — сказал Шура.

Кроме того, артист откровенно говорит о своих финансовых затруднениях — в условиях стесненных средств ему сложно представить, как он смог бы обеспечить полноценную жизнь для малыша, если не всегда способен обеспечить себя.

В итоге, артист решил, что лучше оставить мечты о детях в прошлом и сосредоточиться на своей карьере и личном благополучии.

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