Не по масти: почему всех раздражает новая девушка Павла Дурова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

Девушку Дурова Юлию Вавилову высмеяли в сети за вишлист с авто и бриллиантами

Почему девушка Павла Дурова всех раздражает

Фото: Roman Kulik/ТАСС

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Роскошный образ жизни красавицы-блогера Юлии Вавиловой не всем приходится по нраву. Или дело в хвастовстве?

Стройная красотка с большими глазами и выбеленными солнцем дорогого курорта локонами. В ее руках сумка за пару сотен тысяч рублей, она позирует верхом на благородном скакуне или в шикарном интерьере ресторана. Это блогер Юлия Вавилова, новая избранница бизнесмена и гения из сферы информационных технологий Павла Дурова.

И она стала полным разочарованием для его поклонников. Судя по комментариям к очередному посту девушки в соцсетях, от возлюбленной Дурова ждали большего. Одухотворенности, что ли.

текстЮлия Вавилова и Павел Дуров. Instagram*/julivavilova

Для предпринимателя 2024 год был непростым. То он активно распространял по миру свой генетический материал, то терпел нелестные обвинения со стороны бывшей дамы сердца Ирины Болгар, то оказывался главным героем международного скандала, арестованным властями Парижа. Имидж Дурова был изрядно подпорчен не только этим, но и появлением Юлии Вавиловой — воплощением девушки-мечты из соцсетей, в которое сегодня уже никто не верит.

После новогодних праздников пользователи Сети стали обсуждать вишлист блогера, в котором числились только предметы роскоши — Mercedes-Benz G-Класса, сумки Hermès Birkin, украшения с бриллиантами, часы и так далее. Все это девушка загадывает себе перед сном — отправляет запросы во Вселенную. Ни одной высокой мечты и благой цели — только вещи, причем баснословно дорогие.

Более того, Вавилова, оказывается, дружит с другим блогером с подпорченной репутацией — Александрой Беляковой (Sasha Belair), женой Сергея Косенко. В прошлом году супруги прославились и стали предметом интереса правоохранителей, когда бросили в сугроб новорожденного сына. Юлия и Александра вместе медитируют в Дубае и называют себя коучами. Близость Дурова к компании инфоцыган, жаждущих только материальных ценностей, огорчает его фанатов.

«Жаль, что у столь умных и, казалось бы, продвинутых людей дети брошены, а в дамах сердца-пустышки, ждущие мерседесов с брюликами», — пишут о нем в Сети.

Ранее, писал 5-tv.ru, Павла Дурова впервые допросили по делу Telegram в Париже.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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