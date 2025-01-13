Армия РФ освободила населенный пункт Песчаное в ДНР
Российские бойцы в ходе СВО действуют решительно.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Песчаное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что удалось это сделать в результате решительных действий российских бойцов. Вместе с тем они нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка ДНР.
В результате ВСУ потеряли более 615 боевиков, а также военную технику: семь боевых машин, включая бронетранспортеры М113, VAB и бронеавтомобиль MaxxPro. Еще ВС России уничтожили девять оружий полевой артиллерии противника, в том числе САУ Braveheart и гаубицу М777.
Спецоперация РФ на Украине
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы РФ освобождали населенный пункт Даченское в ДНР.
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