«ВСУ спасались бегством»: как бойцы РФ освобождали населенный пункт Даченское в ДНР

Наши военные установили флаг России на одном из зачищенных от украинских боевиков здании.

Военные 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Даченское ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

Штурмовые подразделения во взаимодействии с расчетами разведывательных БПЛА выявили и уничтожили основные огневые точки и позиции противника в районе Даченского. Также артиллеристам были переданы координаты мест, где находились скопления боевиков ВСУ и их военной техники. В результаты армия РФ уничтожила все выявленные цели.

После этого бойцы группировки начали зачищать опорные пункты, здания и сооружения, где прятались украинские боевики, способные оказать сопротивление.

«По итогам боя часть подразделений ВСУ покинули поле боя, спасаясь бегством, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых. Освободив населенный пункт Даченское, бойцы соединения установили российский триколор», — говорится в сообщении.

Военнослужащий Владислав Шустров добавил, что во время освобождения населенного пункта через лесополосу заходили пять взводов ВС РФ. Бойцы шли по очереди по двое-трое человек. Такая тактика необходима, чтобы остаться незамеченными для противника.

«Брали очень хорошо „опорники“ ребята с пятого, например, взвода. Вторым взяли четыре „опорника“, обезвредили их полностью. После этого пошли на дома. Нужно было зачистить несколько домов. Зачистили», — рассказал Шустров.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Даченское в ДНР 6 января. Вместе с тем, в ходе выполнения задач российские бойцы нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ: ликвидировано до 535 украинских боевиков, а также уничтожено четыре танка, три БМП, бронетранспортеры М113 и VAB, пять ББМ, десять авто, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку Krab и две «Гвоздики», две гаубицы «Мста-Б».

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия освободила населенный пункт Шевченко в ДНР.