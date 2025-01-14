Промышленное предприятие в Энгельсе повреждено в результате атаки БПЛА

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Срочная новость 24 0

О происшествии рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Промышленное предприятие в Энгельсе повреждено в результате атаки БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Промышленное предприятие в городе Энгельсе было повреждено в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

До этого глава региона предупреждал население об угрозе удара с применением дронов. Он отмечал, что локально работают системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность. Сейчас, по словам Бусаргина, представители оперативных служб работают в усиленном режиме.

Боевики ВСУ практически каждый день предпринимают попытки ударить по российским объектам в приграничных и центральных регионах беспилотниками.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) всегда наготове для успешного перехвата и обезвреживания устройств. Местные власти оповещают жителей об опасности и результатах работы военнослужащих, обеспечивающих безопасность.

Ранее, писал 5-tv.ru, массированной атаке подверглась Тульская область.

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