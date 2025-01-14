Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 37 0

О ситуации в регионе рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Тульская область подвергается этой ночью, 14 января, массированной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Работают дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ. По предварительной информации, воздушные цели поражены», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным Миляева, пострадавших нет, информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина пыталась нанести удар по компрессорной станции «Турецкого потока» в Краснодарском крае.

 

 

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