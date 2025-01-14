Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ
О ситуации в регионе рассказал губернатор Дмитрий Миляев.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Тульская область подвергается этой ночью, 14 января, массированной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Работают дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ. По предварительной информации, воздушные цели поражены», — написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным Миляева, пострадавших нет, информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина пыталась нанести удар по компрессорной станции «Турецкого потока» в Краснодарском крае.
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