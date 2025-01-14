«Пьяный был»: устроивший поножовщину в аэропорту Красноярска признал вину

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Устроивший поножовщину в аэропорту Красноярска иностранец признал вину

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; Telegram/Транспортная полиция Сибири; 5-tv.ru

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Накануне неадекват набросился на мужчину и нанес ему несколько ударов.

Напавший на людей в аэропорту Красноярска мужчина признал свою вину. Видео допроса подозреваемого опубликовала пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в Telegram-канале.

«Пьяный был…»— сказал задержанный.

Мужчина рассказал, что приехал в Красноярск два дня назад. Он признался в нападении на человека с холодным оружием.

Как рассказала очевидица полиции, иностранец перелез через барную стойку в одном из ресторанов и схватил нож. Затем он пошел к бармену, но потом снова перепрыгнул через стойку. Иностранец выбежал в зал и стал гоняться за одним из мужчин, побежавшим к зоне регистрации. Там он набросился с ножом на другого человека. По мнению очевидицы, дебошир был в неадекватном состоянии.

Правоохранители сняли у подозреваемого отпечатки пальцев. После произошедшего СУ на транспорте Следственного комитета РФ возбудило дело о покушении на убийство.

О поножовщине в аэропорту Красноярска стало известно 13 января. По предварительной информации, нападавший внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Петербурга устроил дебош в автобусе и угрожал пассажирам пистолетом.

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