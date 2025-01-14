Лавров намекнул на планы США уничтожить «Турецкий поток»

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Белый дом дает добро на осуществление терактов против энергетической инфраструктуры.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В соперничестве даже со своими ближайшими союзниками США переходят все грани разумного. Штаты готовы устранять конкурентов любыми способами.

В ход идут не только методы санкционного давления, но и более радикальные. Как сегодня сказал, выступая на ежегодной пресс-конференции глава МИДа Серей Лавров, Америка фактически дает разрешение на осуществление терактов на объектах энергетической инфраструктуры.

«Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области. Начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий
по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза. Где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за „Северными потоками“ еще и „Турецкий поток“ вынести из строя», — заявил Сергей Лавров.

Ярким подтверждением слов главы МИДа может стать последняя попытка атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. К одному из ключевых объектов в системе «Турецкого потока», который отвечает за подачу газа по трубопроводу, ВСУ направили девять ударных беспилотников. Все были сбиты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон снова заговорил о размещении западных войск на Украине.

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