Макрон снова заговорил о размещении западных войск на Украине
Он намерен привлечь к инициативе и другие страны ЕС.
Фото, видео: VALDA KALNINA/ТАСС; 5-tv.ru
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Президент Франции Эмманюэль Макрон снова заговорил о размещении западных военных на Украине. На этот раз он обсудил данный вопрос с нелегитимным президентом* Незалежной Владимиром Зеленским, который настаивает на предоставлении гарантий безопасности.
Более того, французский лидер рассчитывает, что к отправке собственного контингента присоединятся и другие страны Евросоюза. Хотя Москва не раз предупреждала, что размещение европейских военных на Украине будет расцениваться как прямой конфликт с НАТО.
Ранее 5-tv.ru писал, что рейтинг одобрения Макрона во Франции упал до рекордно низкого уровня. По данным Bloomberg, он приблизился к минимальному значению в 20%, которое было зафиксировано в декабре 2018 года, когда во Франции проходили массовые протесты «желтых жилетов».
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти
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