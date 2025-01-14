Президент Франции Эмманюэль Макрон снова заговорил о размещении западных военных на Украине. На этот раз он обсудил данный вопрос с нелегитимным президентом* Незалежной Владимиром Зеленским, который настаивает на предоставлении гарантий безопасности.

Более того, французский лидер рассчитывает, что к отправке собственного контингента присоединятся и другие страны Евросоюза. Хотя Москва не раз предупреждала, что размещение европейских военных на Украине будет расцениваться как прямой конфликт с НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что рейтинг одобрения Макрона во Франции упал до рекордно низкого уровня. По данным Bloomberg, он приблизился к минимальному значению в 20%, которое было зафиксировано в декабре 2018 года, когда во Франции проходили массовые протесты «желтых жилетов».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти