Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 20 по 26 января 2025 года.

Период приносит космические энергии, направленные на смелые эксперименты, открытие новых путей, направлений и технологий. Появляется интерес к наукам и сокровенным знаниям, способным пролить истину на многие вещи.

Воздушная стихия Водолея усиливает стремление к налаживанию дружеских связей, самообразованию и духовному развитию. Настоящая дружба и честность в отношениях становится крайне важна.

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Пробуждается дух свободы и тяга к справедливости. В это время мы можем почувствовать прилив энергии и мотивацию, заставляющую нас что-то менять в жизни. Те, кто сумеет найти единомышленников и соратников, обретут мощную поддержку и опору на этом трансформационном пути.

Меркурий, который отвечает за мышление, общение, покупки, находясь в земном строгом Козероге, помогает сделать правильный выбор, создать устойчивую платформу для продвижения вперед, получить твердую поддержку от влиятельных лиц.

Благодаря влиянию неординарного Урана, появляется возможность разорвать старые ментальные шаблоны и внести новую волну в привычные дела.

Не бойтесь действовать нестандартно, интуитивно и оперативно. Для тех, кто готов к мозговому штурму, неоформленные идеи легко превращаются в четкие и достижимые цели.

Именно стремительные, а порой и непредсказуемые действия, могут дать неожиданно хорошие результаты.

Отличное время для позитивного и конструктивного общения, деловых переговоров и визитов, активности в интеллектуальной сфере, учебы, освоения ресурсов информационного поля, запуска интернет-проектов, налаживания новых и взаимовыгодных связей.

Венера, находясь в Рыбах, морском царстве Нептуна, чувствует себя превосходно и стремится к любви и гармоничным отношениям. Она дарует удачу тем, кто занят искусством и творчеством, а также способствует созданию красоты и женственных романтических образов.

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Встреча Венеры и Сатурна склоняет к более зрелому и ответственному подходу как к любовным отношениям, так и к бизнес-партнерству.

Приоритет отдается верности, преданности и долгосрочности в союзах. Усиливается практичность и сдержанность в тратах, что подходит для совершения покупок, которые окажутся действительно полезными и качественными.

Под влиянием Марса и Урана на женское естество Венеры захочется избегать строгого сатурнианского контроля над эмоциями и чувствами.

Это взаимодействие усилит привлекательность для противоположного пола, придаст любым отношениям оригинальную изюминку, увлекая в водоворот страстных и импульсивных желаний.

При этом становится легче добиваться своего через взаимодействие с партнерами. Желающим устроить свою личную жизнь звезды рекомендуют искать неординарные пути, обратиться за помощью к друзьям, посещать места, связанные с миром искусства или спорта.

Ретроградная фаза Марса может спровоцировать вас вернуться к прежним отношениям или наступить повторно на те же грабли. Убывающая Луна всю неделю будет помогать при избавлении от лишних килограммов после новогодних застолий и любых детокс-процедур.

В целом, эти семь дней обещают приток жизненных сил и энергии. Настройтесь на общительность, позитивный энергообмен с окружающими людьми, реалистичный, но обновленный подход к делам.

Овен — гороскоп

Овнов посетит творческое вдохновение, а возможно, и прозрение. Обратите внимание на сны — в них стоит искать более глубокий смысл.

Изыщите возможность полностью расслабиться, побыть в уединении, провести время на природе, наладить спокойный жизненный ритм.

Снизить напряжение от внешних раздражителей помогут занятия восточными практиками, ароматерапия, умиротворяющая музыка, водные процедуры.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ждет интересная новость или неожиданное знакомство. Ваш круг общения может измениться, и в нем появится больше людей, разделяющих вашу жизненную позицию.

Включенность в информационные потоки позволит быть в курсе последних тенденций и сделать правильный выбор в противоречивой ситуации. Новые пути открываются благодаря обучению ораторскому мастерству или собственному блогу.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов наступило время движения вперед на профессиональном пути, удачного решения финансовых вопросов, устройства на новую работу или назначения на более высокопоставленную должность.

Реализация ваших талантов и карьерный рост обеспечены. Грамотные инвестиции сулят стабильный денежный поток. Воспользуйтесь открывающимися возможностями, чтобы позаботиться о своем ближайшем будущем.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков энергетика этих дней пробуждает активное и благородное начало, придает храбрость и решительность на такой поступок, о котором раньше не могли и подумать.

Благоприятно расширять масштабы своей деятельности вплоть до международных, повысить уровень образования или получить дополнительные профессиональные знания. Такой подход поднимет вас на более высокую ступень и поможет воплощению большинства идей в жизнь.

Лев — гороскоп на неделю

Львам это время лучше максимально активно использовать для укрепления здоровья и повышения духовного уровня. Не разменивайтесь по мелочам, не суетитесь, доверяйте своей интуиции.

В таком сбалансированном состоянии вы гарантированно выберете правильную стратегию и начнете действовать. Популярность и успех придут к вам благодаря качествам психологически сильного человека.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев появляется решимость что-либо менять в сложившихся отношениях или кардинально решать накопившиеся вопросы в коллективе. Можно рассчитывать на поддержку единомышленников, коллег и друзей.

Весьма продуктивной окажется общественная работа, совместное составление планов и проектов, юридическая деятельность. Новые знакомства способны привнести в вашу жизнь много интересных и ярких эмоций.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов очень сильный и удачный период для работы и бизнеса. Пробуждается внутренняя сила и заложенный потенциал. Хорошо закладывать фундамент больших и долгосрочных дел.

Следовательно, действуйте активно, дипломатично и предусмотрительно. Обсуждайте текущие дела с коллегами и руководством. Вы заручитесь помощью и дельным советом.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов наступил подходящий этап для активных начинаний, реализации собственных проектов и стартапов.

Успешно для посещения светских мероприятий и творческих вечеров, включенности в культурную деятельность, участия в выставках, показах и презентациях, выступлений перед большой аудиторией. Одинокие люди могут встретить там свою любовь или закрутить будоражащий роман.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам будет уместно вспомнить семейные традиции и провести активный отдых в кругу родных и близких. Можно пригласить родственников и укрепить родовые связи.

Вы с легкостью сумеете завоевать внимание окружающих и обрести популярность. Хороший эффект окажет посещение бани, благоустройство жилища или перестановка мебели.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, не пропустите шанс получить любопытное предложение, установить полезные и приятные контакты, получить квалифицированную консультацию по интересующим вас темам.

Период удачен для переговоров, собеседований, торговли. Люди легко идут на контакт и не склонны к конфликтности. Также нахлынувшее вдохновение благоприятствует для творчества, интеллектуальной работы, создания произведений искусства и их презентации.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев отличает трудолюбие, работоспособность, самообладание. Можно заниматься лечением и оздоровлением. Рекомендуются обливания, закаливание, фитотерапия, лечебная гимнастика — в общем, любое физическое и духовное очищение.

Сейчас ради здоровья легче бросить дурные привычки и выстроить правильный распорядок дня. Также период благоприятен для подписания контрактов, работы с документами, штатным расписанием, выработки деловой стратегии.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб настало время веселья и возможности вкусить все блага жизни. Лучшее времяпрепровождение — это культурные развлечения, посещение театра, яркого шоу, спортивные зрелищные мероприятия, шопинг.

Можно окунуться в любовные или романтические отношения. Любящих родителей порадуют их чада, особенно если вы выделите время для совместного досуга. Займитесь вместе с детьми развивающими играми или прохождением увлекательных квестов.

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