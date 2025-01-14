В косметологической клинике Москвы скончалась пациентка

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 58 0

У клиентки случился приступ эпилепсии.

В косметологической клинике Москвы скончалась пациентка

Фото: 5-tv.ru

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В одной из частных клиник Москвы, из числа оказывающих косметологические услуги, 14 января в процессе процедуры умерла пациентка, сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что на момент случившегося погибшей Марии Ивановне Барышниковой было 40 лет. Во время оказываемой из прейскуранта процедуры ей стало плохо, случился приступ эпилепсии.

Женщину не удалось спасти. Все обстоятельства происшедшего выясняются СК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончалась женщина-кошка, зависимая от пластики звезда Джослин Вильденштейн.

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