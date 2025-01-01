Скончалась женщина-кошка, зависимая от пластики звезда Джослин Вильденштейн

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 89 0

Экстравагантная знаменитость утверждала, что от природы обладает кошачьей внешностью, но бывший муж, спустивший миллионы на ее хирургов, раскрыл правду.

Умерла женщина-кошка

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/NYNR/FAMOUS

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В возрасте 84 лет скончалась Джослин Вильденштейн, получившая прозвище женщина кошка за неординарную внешность — результат множества пластических операций. Она умерла в Париже 31 декабря из-за тромбоэмболии легочной артерии. Об этом агентству «Франс Пресс» (AFP) рассказал ее жених.

Мадам Вильденштейн была известна не только пристрастием к пластической хирургии, но и увлекательной личной жизнью. О ней говорили как об охотнице за богатыми мужчинами — продюсерами, режиссерами, состоятельными наследниками. Своего супруга Алекса Вильденштейна, выходца из семьи известных торговцев предметами искусства, она застукала с молоденькой моделью, устроила скандал, в ходе которого изменщик угрожал ей пистолетом.

Несмотря на конфликт, Джослин отсудила у него столько денег, сколько хватило бы не на одну сытую жизнь. Примечательно, что судья во время громкого развода запретила ей тратить алименты на пластические операции. Сама Вильденштейн утверждала, что от природы похожа на львицу, однако бывший муж утверждал, что на маниакальное стремление добиться этой внешности ушли миллионы долларов.

После 21-летнего брака с Вильденштейном Джослин больше десяти лет встречалась с модельером Ллойдом Кляйном, жених у нее был и на девятом десятке. Она была популярна до последних дней, активно посещала светские мероприятия и модные показы. Однажды звезда подсчитала, что ее ежегодный счет за телефон составляет 60 тысяч долларов, а на еду и вино она тратит 547 тысяч. Несмотря ни на что, блестящей светской львицей она оставалась до конца.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему россияне все чаще обращаются к непрофессиональным хирургам и становятся жертвами некачественной пластики.

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