Российская армия освободила населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Отличились подразделения группировок войск «Восток» и «Запад».

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска освободили населенные пункты Нескучное и Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное ДНР», — говорится в сводке военного ведомства.

Уточняется, что российская армия нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трех бригад теробороны в районах Константинополя, Великой Новоселки, Новополья, Богатыря и Времевки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.

В результате действий войск РФ противник потерял около 220 боевиков, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства.

В результате действий подразделений группировки войск «Запад» был освобожден населенный пункт Терны в Донецкой народной республике. В районах Двуречного, Западного, Загоруйковки, Богуславки и Лозовой в Харьковской области, а также возле Ивановки и Торского были нанесены удары по живой силе и технике двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Потери противника там составили до 600 боевиков, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две М113 производства США и Kirpi производства Турции, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ освободила населенный пункт Песчаное в ДНР.

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