Школьник в Подмосковье украл с банковской карты учительницы 200 тысяч рублей

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 68 0

В отношении подростка возбудили уголовное дело.

Школьник украл с банковской карты учительницы 200 тысяч рублей

Фото: 5-tv.ru

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В Подмосковье 15-летний подросток украл 200 тысяч рублей с банковского счета учительницы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в деревне Авдеево в декабре 2024 года, когда 61-летняя учительница увидела в приложениях банка сообщения о переводе крупной денежной суммы на незнакомый номер.

Оказалось, что это сделал ее ученик, который воспользовался ее телефоном. Всего он совершил восемь транзакций.

«Мальчик 2009 года рождения через банковские приложения украл со счета учительницы деньги, воспользовавшись данными о пароле для входа, которые женщина сама ему рассказала», — рассказал собеседник.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ пункту «г» части 3 УК РФ, которое направят в суд в скором времени.

С мальчика взяли подписку о невыезде. Известно, что ранее он не привлекался к ответственности и не состоял на учете.

Подросток растет в многодетной семье, состоящей из трех детей. Их воспитанием занимается одна мама.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина устроил поножовщину в аэропорту Красноярска. По предварительным данным, нападавший внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему оппоненту. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские быстро остановили злоумышленника.

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Школьник в Подмосковье украл с банковской карты учительницы 200 тысяч рублей

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