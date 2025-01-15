В КЧР начался судебный процесс о признании геноцида советского народа

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Регион находился в оккупации с августа 1942 по январь 1943 года.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Процесс о признании геноцидом советского народа деяний немецко-фашистских захватчиков начался в Карачаево-Черкесии (КЧР).
Регион находился в оккупации с августа 1942 по январь 1943 года.

За это время жертвами пали более семи с половиной тысяч военных и мирных жителей. Людей подвергали невыносимым испытаниям: угоняли на каторжные работы, массово уничтожали в газовых камерах, травили ядами и расстреливали.

Доказательствами зверств немецко-фашистских захватчиков послужили архивные документы. Также к расследованию были привлечены сотрудники госархива и свидетели, осведомленные о военных преступлениях оккупантов.

Немецко-фашистские захватчики в годы войны также нанесли огромный материальный ущерб региону. Последствия для инфраструктуры при пересчете по современному курсу рубля оценили в 13 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе.

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