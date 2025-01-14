Приехал: гонщик из Дагестана осужден по уголовной статье и заплатит штраф

Он несся по встречка со скоростью 150 километров в час.

Суд Каспийска впервые в России вынес приговор по делу об угрозе безопасности движения. Обвиняемый — 18-летний водитель дорогого внедорожника, который устроил лихой заезд по встречке. И сам же выдал себя, когда решил похвастаться безрассудными гонками с подписчиками в соцсетях.

Теперь ему придется оплатить штраф в размере 180 тысяч рублей. И это еще с учетом смягчающих обстоятельств. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Он пролетает на красный по встречке. Это экстремально опасное вождение. Водитель Porsche сам снимает на мобильник свою безумную езду.

Встречные автомобили ему «моргают», а он лишь смеется. Уличный гонщик разгоняется до 150 километров в час там, где разрешенная скорость — 60.

18-летний лихач не просто пересек полосу, он специально выехал за этот отбойник, который разделяет движение на проспекте. Он двигался по этой встречке в том направлении. В случае опасности у него не было бы возможности вернуться на свою полосу.

Юный стритрейсер запечатлел и тех, кто его задержал в итоге. На кадрах появляется полицейский автомобиль и видео прерывается. Водителя доставили отдел. В итоге сначала лишили прав на год, а затем и возбудили уголовное дело.

«Он был преступником в данном случае, потому что неважно что у тебя в руках: пистолет нож или автомобиль. Ты нападаешь на человека, ты угрожаешь его жизни. То, что к нему применили статью уголовного кодекса, — это абсолютно правильное действие. Это угроза жизни человека. Это практически попытка убийства была», — рассказывает автоэксперт Вячеслав Субботин.

Суд вынес приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения — это первый такой случай в России. Применена 267-я статья Уголовного кодекса.

«По данному уголовному делу вынесен первый в России обвинительный приговор. Суд учел его молодой возраст, раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. И вынес наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей», — отметил начальник Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан Александр Шалагин.

За рулем Porsche сидит юный беспредельщик, считает Шамиль Хайбулаев. Он возглавляет сообщество гонщиков в Дагестане.

«Красный свет и встречка — это табу для всех, кто называет себя гонщиком. Красный свет, встречка и ремень безопасности. Идиотом нужно быть, чтобы нарушать эти правила безопасности», — подчеркнул вице-президент федерации автоспорта Республики Дагестан Шамиль Хайбулаев.

Профессиональный гонщик Дмитрий считает, что огромные штрафы вполне могут утихомирить злостных нарушителей на дорогах.

«Да, материальная ответственность, на самом деле, очень сильно влияет на отношение людей к правилам дорожного движения. Даже если поднимают штрафы за страховку, то сейчас большинство людей делают страховку, нежели как раньше просто не закрывали на это глаза», — заявил автоспортсмен, дрифтер Дмитрий Ляльков.

Если богатых автомобилистов и не напугают штрафы в сотни тысяч рублей, то уголовка в личном деле точно никому не нужна. А прецедент есть.

«Считаю, что правоохранительные органы будут знать, как работать в данном случае. По данной статье также будут суды апеллировать к предыдущим приговорам. Наверное, с обозреваемым будущим мы часто будем сталкиваться с данной статьей», — заявил адвокат Алимхан Аджиев.

По 267-й статье Уголовного кодекса суд может выписать штраф от 150 до 300 тысяч рублей, и даже отправить за решетку на срок до двух лет. Юристы считают, что вряд ли эту статью у нас в стране будут применять за превышение скорости, проезд на красный свет и даже встречку. Скорее всего — суровые наказания грозят только отпетым хулиганам за рулем.