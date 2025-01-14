Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете

Работа интернета была оперативно восстановлена. Об этом сообщили в Роскомнадзоре «Известиям».

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сообщили в ведомстве.

Граждане РФ стали массово жаловаться на работу интернета вечером 14 января. Пользователи не могли попасть на многие популярные сайты, а также в соцсети и мессенджеры. Причины этого пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы. К таким мерам подтолкнула большая активность мошенников в подобных приложениях.

В данный момент имеют место быть два варианта развития событий. При первом сценарии будет заблокирован голосовой трафик мессенджеров из-за границы. Второй сценарий — будет полностью ограничена возможность совершать голосовые звонки. Подобные запреты можно будет ввести только на уровне Роскомнадзора.