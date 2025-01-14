Шольц признал важность мигрантов для укреплении благосостояния Германии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Канцлер Германии уверен, что на процветание страны повлиял поток мигрантов.

Шольц признал важность мигрантов в укреплении благосостояния Германии

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Канцлер Германии Олаф Шольц высказал о том, что страна не смогла бы улучшить свое благосостояние без миллионов иммигрантов-иностранцев.

«Германия — это страна, которая не смогла бы приобрести, сохранить и еще больше приумножить все свое благосостояние без иммиграции миллионов людей», — заявил политик журналу Focus.

Шольц упомянул важность реформы закона о гражданстве, которая была принята в июне 2024 года. Она нацелена на то, что любой ребенок, который рождается негражданами ФРГ на территории страны, автоматически наделяется немецким гражданством. Спустя пять лет такая же привилегия распространяется на его родителей.

Напомним, что в октябре 2024 года Шольц объявил, что пограничный контроль на территории Германии, установленный осенью, будет продолжаться длительный период.

К сентябрю 2024 года количество иммигрантов в Германии достигло 3,5 млн человек при 4,4 млн населяющих страну граждан. Это число стало рекордным с 1950-х годов прошлого столетия. В связи с такой неутешительной обстановкой член бундестага Александр Тром заявил, что страна критически нуждается в приостановке миграции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шольц выступил за строгий контроль на границах Евросоюза.

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