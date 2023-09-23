Шольц выступил за строгий контроль на границах Евросоюза

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 10 0

Поводом для категоричных заявлений стал скандал с выдачей виз в Польше.

Шольц выступил за строгий контроль на границах Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

Читайте нас в: Дзен Новости

На внешних границах Евросоюза могут быть ужесточены меры для избежания нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.

«Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища», — цитирует политика РИА Новости.

Канцлер уверен, что с Варшавой необходимо переговорить на данную тему, чтобы не усугублять миграционный кризис. Ранее Еврокомиссия направила письмо Польше, в котором потребовала разъяснений на фоне информации о выдаче польскими властями виз за взятки.

Некоторое время назад в Польше возбудили уголовное дело по факту ускорения продления виз для сотен мигрантов, подавших заявления за последние полтора года.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, США требуют объяснений от Польши из-за прекращения поддержки Украины.

+23° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
«Всех забираем в следующий век»: Театр Сатиры поделился планами на 100-й сезон
23:11
Шольц выступил за строгий контроль на границах Евросоюза
22:59
Субординация должна быть: Лепс обманом затащил Ваню Дмитриенко на свой концерт
22:43
Лавров: РФ не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине
22:26
«Слава Богу не сбылось!»: Виктория Дайнеко советует доверять пространству
22:12
«К черту Джо Байдена!» — такими словами встретили американцы речь президента США

Сейчас читают

Ми-8 и Ми-28 устроили небольшое авиашоу в зоне СВО на радость соотечественникам
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Как собака старая»: Айза раскритиковала Шуру за его неадекватное поведение
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России