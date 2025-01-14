Путин оценил рост ВРП в Крыму и Севастополе за прошедшее десятилетие

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

По словам президента, данные территории имеют стратегическое значение для всей России.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За прошедшее десятилетие показатели валового регионального продукта (ВРП) в Крыму выросли в 3,7 раза, а в Севастополе — в 8,7 раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию регионов.

Российский лидер подчеркнул, что данные территории имеют стратегическое значение для всей страны. Он напомнил, что с момента воссоединения Крыма и Севастополя с РФ они достигли заметных успехов в различных областях — повысился уровень жизни, укрепилась социальная сфера, а также произошло развитие базовых отраслей экономики.

«Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития», — добавил глава государства.

Кроме того, собственные доходы региональных бюджетов существенно возросли по сравнению с 2014 годом. В Крыму они увеличились в пять раз, а в Севастополе — в четыре с половиной раза, заключил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим угрозы ЧС муниципального характера ввели на территории Черноморского района, расположенного на западе Крыма. Продолжается очистка загрязненной территории при участии профильных служб и волонтеров. 11 января к ней присоединились еще около 100 волонтеров.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.44
0.73 106.25
1.39
Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

Последние новости

20:15
Заинтересовать детей: в «Тимирязев-Центре» открылась площадка «Я в Агро»
20:10
Путин оценил рост ВРП в Крыму и Севастополе за прошедшее десятилетие
19:47
«Это наш секрет»: Басков поцеловался с Лолитой в самолете
19:31
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
19:20
«Не знают реалий боя»: пленный ВСУ рассказал о подготовке на базах НАТО
19:05
Патрушев и сенаторы обсудили подготовку к Невскому экологическому конгрессу

Сейчас читают

«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле
Потерял миллион: как провел новогодние праздники музыкант Олег Ланкин
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год