Режим угрозы ЧС муниципального характера введен на западе Крыма

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

Продолжается очистка загрязненной территории при участии профильных служб и волонтеров.

Режим угрозы ЧС муниципального характера введен в Черноморском районе на западе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Режим угрозы ЧС муниципального характера ввели на территории Черноморского района, расположенного на западе Крыма. Об этом сообщает глава администрации района Александр Дудинов в своем Telegram-канале.

«Ситуация неприятная, но контролируемая. С коллегами, членами комиссии по ЧС обсудили план действий», — отметил он.

В настоящее время продолжается очистка загрязненной территории при участии профильных служб и волонтеров. 11 января к ней присоединились еще около 100 волонтеров.

Уборка мазута запланирована на побережьях в населенных пунктах Знаменское, Окуневка и Громово, заключил Дудинов.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море.

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