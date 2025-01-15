Оказывается, иностранные инструкторы вовсе не готовят украинцев, а обучаются у них сами, причем бесплатно. Но в чем здесь смысл?

В нашем распоряжении оказались кадры допросов украинских боевиков, которые сами сдались в плен и рассказали очень много интересного. В первую очередь они развеяли мифы о высоком моральном духе в рядах ВСУ.

Признались, почему среди них так много алкоголиков и наркоманов, а потом даже открыли секрет о максимально странных отношениях украинских бойцов и иностранных инструкторов. Детали знает корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Кураховское направление. Четверо боевиков ВСУ решают прекратить бессмысленную борьбу и сложить оружие. Только за первые две недели нового года в плен нашим бойцам сдались больше сотни человек.

Кто-то сложил оружие на поле боя, а кто-то перешел на нашу сторону сам, потому что не хочет умирать ради государства, которое отправило его на фронт насильно, прекрасно понимая, что там он не выживет.

«Пограничники сказали, что негоден, а 24-я бригада штурмовая сказала: «Пойдет, ему все там пальцы (отрубит. — Прим. ред.)», — сказал украинский военнопленный Ярослав Шевелюк.

Среди сдавшихся есть и опытные бойцы, прошедшие натовскую подготовку в Великобритании и Франции. Но в обоих случаях, как признается бывший ВСУшник, это было больше похоже на санаторий. Небольшой курс молодого бойца, стрельбы холостыми патронами — и все. У натовских инструкторов не было абсолютно никакого понимания, как вести реальные боевые действия.

«Европейцы, британцы не понимают, как пускать дроны. Не понимают, как с этим работать. Как тебя обстреливает ПЗРК, как они залетают в окопы, прям в блиндаж к тебе», — сказал украинский военнопленный Александр Бычко.

То, что работало у войск НАТО во время локальных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке, против вооруженных автоматами и гранатами повстанцев, безвозвратно устарело. В итоге украинцы приехали обучаться, а на деле обучают сами.

«И в Британии, и во Франции они так и говорили, что вы больше приехали нас научить, чем мы вас. Опытом поделиться, так говорили», — сказал украинский военнопленный Александр Бычко.

Что интересно — учатся европейцы бесплатно. Схема простая. Киеву выделяют деньги, которые потом возвращаются на Запад в виде платы за занятия у некомпетентных инструкторов. При этом, по словам пленных, в рядах украинской армии это прекрасно понимают, и об успехах на поле боя там никто даже не думает.

Получается, что страны НАТО сделали из Украины испытательный полигон. И сейчас пытаются понять, насколько их оружие и способы ведения войны эффективны против нашей страны.

«Я думаю, что альянс в целом неверно оценил силу и возможности российских войск. Они считали, что смогут подорвать еще и российскую экономику. Но все это говорит об одном — речь никогда не шла об Украине и помощи ей, в НАТО всегда хотели ослабить Россию», — сказал американский политолог Эрл Расмуссен.

Но в итоге ослабили только себя. А Украину и вовсе практически уничтожили. Люди у ВСУ заканчиваются, новых просто нет. Те, что остались, предпочитают жить, поэтому все чаще и чаще сами сдаются в плен.