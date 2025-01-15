Путь на Северск: ВС РФ успешно наступают на краснолиманском направлении

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ВС РФ успешно наступают на краснолиманском направлении

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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С освобождением Тернов наш фронт получил здесь новый импульс.

Интенсивные бои идут сейчас на краснолиманском направлении. С освобождением Тернов наш фронт получил здесь новый импульс, и бойцы группировки войск «Запад» устремились к Северску и Красному Лиману. Что происходит на севере ДНР — увидел корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

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После освобождения Тернов бойцами «Западной» группировки войск неподатливый краснолиманский фронт снова получил импульс. Северная окраина Донецкой Народной Республики (ДНР) постепенно превращается в плацдарм для дальнейшего продвижения российской армии.

На этих архивных кадрах 2022 года заметно, что населенный пункт разрушен незначительно. Но после оккупации села ВСУ, превративших Терны в «опорник», и двух лет тяжелых боев в нем не осталось ни единого целого дома. Но жизнь туда вернется, нужно лишь довести дело до победы. А для этого двигать фронт дальше.

У бойцов группировки «Запад» нет выходных. Артиллеристы готовят уже третий свой боевой выход за день.

Снаряжают ракетами РСЗО «Град». Вражеские дроны в небе — им не помеха.

Пламенная работа бойцов группировки «Запад» по западной части Серебрянского лесничества, где засели подразделения ВСУ. Разведка выявила в лесном массиве пикап ВСУ, их спутниковую антенну, блиндаж и огромный дрон, в народе — «Бабу Ягу».

Реактивщики, уничтожая одним махом все цели, шутят: «Выбили боевой страйк, попутно накрыв пехоту».

Осталось 14 километров до Красного Лимана. Он по-прежнему за ВСУ. 24 — до Северска, еще одного города ДНР, который необходимо вернуть жителям Донбасса. Но прежде бойцам «Западной» группировки войск предстоит освободить Ямполовку и Торское.

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