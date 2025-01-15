Тайны подземного Севастополя приоткрыли для туристов

В годы Великой Отечественной войны под землей города не только оборудовали оружейный арсенал, но и госпиталь.

В Крыму есть что показать даже самому взыскательному путешественнику. Там активно развивается инфраструктура, разрабатываются новые туристические тропы. Сколько интересного можно увидеть на земле, а еще больше скрыто в скалах!

Так, подземный Севастополь уже увидели сотни туристов — там действует шесть маршрутов. О тайнах, скрытых под землей в колыбели Черноморского флота, расскажет корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Неприметный ход в одной из скал почти в центре Севастополя. Несколько шагов, и история начинает буквально оживать перед глазами. Здесь во время обороны города в годы Великой Отечественной находился госпиталь.

«Проходим по штольне необработанной, здесь видны следы только грубой ручной обработки. Это взрывники направленным взрывом проводили взрыв, а потом скаловщики дорабатывали», — рассказывает историк, краевед Юрий Пикалов.

Тоннели в скале делали при помощи взрывчатки, затем работали кирками и зубилами. Фрагменты этих инструментов можно увидеть и сейчас.

В подземном госпитале люди могли не бояться авианалетов и артиллерийских обстрелов. Здесь были созданы необходимые условия для врачей и раненых.

До наших дней сохранились металлические скобы и изоляторы, здесь проходила проводка. В госпитале был свет и вода. Вдоль стен ставили койки, на которых лежали раненые. А вот здесь в импровизированных операционных стояли столы, и медики спасали жизни защитников Севастополя.

На кадрах кинохроники осажденного Севастополя видно, как выглядел госпиталь. После успешных операций пациентов кораблями и подводными лодками, а потом наземным транспортом отправляли через Кубань на Кавказ.

Город защищался 250 дней. За это время были ранены и погибли около 200 тысяч солдат и матросов Приморской армии.

Еще один интересный объект на маршруте — подземный оружейный арсенал. Его построили около ста лет назад для хранения морских мин.

По этим рельсам матросы вручную толкали тележки с минами до хранилища. С помощью подъемных механизмов боеприпасы устанавливались на стеллажи. Каждая мина весила больше тонны. Здесь их хранилось несколько сотен. Среди сохранившихся с тех пор предметов — огромная железная дверь весом около двух тонн. Она была сделана еще в XIX веке.

На экскурсии пока приходят по 10-15 человек, но желающих узнать тайны подземного Севастополя с каждым разом становится больше.

«История, как что здесь работало, как люди здесь выживали, история города открылась с другой стороны, по-новому», — рассказывает житель Севастополя Александр Ковалев.

«Все детство мое прошло тут, маленькими бегали сюда, это называлось запретная зона. Мы бегали в катакомбах… Но вот сегодня в форте я первый раз! Столько нового всего (узнала. — Прим. ред.), хотя живу совершенно рядом», — рассказывает жительница Севастополя Лариса Смирнова.

Местные историки и краеведы говорят, что Севастополь — один из самых богатых подземными достопримечательностями городов в стране. Авторы проекта разработали уже шесть маршрутов и готовят еще четыре.