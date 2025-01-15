Тела советских солдат будут эксгумированы во Львове

Во Львове эксгумируют останки советских солдат
Фото: Некрасова Галина/ТАСС
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Воины будут перезахоронены на городском кладбище.
На Украине массово сносят памятники советским воинам-освободителям. В добавок к этому во Львове в рамках переноса мемориального комплекса «Холм Славы» будут эксгумированы тела советских воинов, в том числе знаменитого разведчика Николая Кузнецова. Позже их перезахоронят, сообщило украинское издание «Захид.нет».
«Холм Славы» перенесут на городское Голосковское кладбище. Будут вскрыты 200 одиночных могил, в том числе две — Героев Советского Союза и одна — известного разведчика Николая Кузнецова, а также четыре братских захоронения. Меж тем, родственники Кузнецова и ветеранские организации РФ неоднократно обращались к властям Львова с просьбой передать останки героя — России.
Могила легендарного разведчика не раз становилась объектом надругательств со стороны националистов. Племянница Кузнецова в 2008 году подала иск в украинский суд. Он встал на сторону семьи героя и обязал власти Львова передать им останки, однако мэр города Андрей Садовый отказался сделать это.
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