В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Экс-чиновник США Волкер: Украину стоит разделить как Германию после ВОВ

В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Киев должен отказаться от решения конфликта военным путем.

Лучший исторический пример для Украины — это раздел Германии после Второй мировой войны. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Хотя в Конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путем», — сказал он в интервью The Cipher Brief, опубликованном на YouTube.

По словам Волкера, украинцы должны принять такую же позицию по новым российским территориям. Так Киев может просто отказаться от решения конфликта военным путем, отметил политик.

Ранее Politico написала, что Украина может вступить в НАТО «по частям», что станет разрешением конфликта. В публикации говорится, что Украину могут разделить по «немецкой модели», когда запад Германии (ГДР) присоединился к НАТО, а восток (ФРГ) находился в «советской зоне».

С таким развитием событий ранее был согласен и президент* Украины Владимир Зеленский, надеясь сохранить под контролем области, которые еще не освобождены российской армией. Однако позже глава режима заявил, что это невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал предрек Украине раздел на части после провала Запада.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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