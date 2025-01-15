В центре Владивостока лихач устроил опасные гонки

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Мужчина ездил по пешеходной площади и таранил полицейские авто.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Погоня в духе остросюжетных блокбастеров развернулась в центре Владивостока. Как сообщили в прокуратуре, мужчина угнал оставленный на прогрев внедорожник и устроил гонки с полицией на площади у храма. Чудом никто из очевидцев не попал под колеса.

Лихач ездил по ступенькам, несколько раз протаранил полицейские машины. А при попытке скрыться врезался в рейсовый автобус. Только после аварии искореженный внедорожник остановился.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя, им оказался житель Хабаровска. Несмотря на трезвое состояние, причины своего безрассудного поведения он объяснить не смог.

Ранее 5-tv.ru писал, от каких привычек водителям придется отказаться в 2025 году. Речь идет о поправках к пункту 2.7 ПДД. Эти изменения вызывают бурные обсуждения, ведь теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона, но и за что угодно — от чашки кофе до мороженого. В частности, использование мобильных устройств за рулем считается одной из основных причин ДТП, но водители во время езды нередко отвлекаются также из-за напитков, еды и вейпов.

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