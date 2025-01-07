Чтобы не отвлекаться: от каких привычек водителям придется отказаться в 2025 году

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

Водители могут получить штраф за кофе и мороженое в руке в 2025 году

Чтобы не отвлекаться: от каких привычек водителям придется отказаться в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Речь идет о поправках к пункту 2.7 ПДД.

В 2025 году водителям придется отказаться от некоторых привычных действий за рулем из-за изменений в правилах дорожного движения (ПДД). Об этом в беседе с RT рассказал юрист Давид Адамс. Эксперт отметил, что речь идет о поправках к пункту 2.7 ПДД.

«Эти изменения вызывают бурные обсуждения, ведь теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона, но и за что угодно — от чашки кофе до мороженого», — сообщил юрист.

По словам Адамса, повышение безопасности на дорогах — главная цель поправок. Он добавил, что использование телефонов за рулем уже давно — одна из основных причин ДТП, но водители нередко отвлекаются также из-за напитков, еды, а также вейпов.

«Поправки призваны устранить любые действия, которые могут повлиять на реакцию и внимание человека за рулем», — добавил Адамс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что увеличатся штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

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